Коломойский заявил о потребности Украины «в миллионах Зеленских»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/813/10436813/RIAN_02420306.HR.ru-pic905-895x505-96700.jpg">

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал кандидата в президенты страны, шоумена Владимира Зеленского «символом смены поколений» и добавил, что Украина нуждается «в миллионах Зеленских». Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

«Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских», — сказал Коломойский.

Реклама

При этом сам Зеленский в том же интервью отрицательно ответил на вопрос о том, что он является «игрушкой в руках Коломойского». Также он пообещал не прекращать расследование в отношении олигарха, которое в настоящее время ведется на Украине.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2018 года.

Ранее украинцам напомнили о связи Зеленского и Коломойского.