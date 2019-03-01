Зеленский назвал условия переговоров с Россией

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет «война» России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров. Об этом сообщает ТСН.

Он подчеркнул, что главной целью возможных переговоров Украины и России по Донбассу является сохранение «жизней людей». Он добавил, что для урегулирования ситуации в регионе невозможно «избежать» контактов с Россией. При этом Зеленский заверил, что переговоры не отменяют «принципиальной позиции» Украины по Донбассу.

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«Мы не торгуем нашими людьми. Мы не торгуем нашими территориями», — заключил Зеленский.

Украинские власти считают, что в военных действиях в Донбассе участвует российская армия. Официальная Москва отвергает эти заявления.

Ранее президент Украины Петр Порошенко насчитал 496 «российских танков» в Донбассе.