Джоан Роулинг пообещала удивить фанатов «Фантастических тварей» новым героем

Британская писательница Джоан Роулинг введет в третью часть «Фантастических тварей» нового персонажа, который удивит фанатов франшизы, сообщает Comic Book.

Гендиректор Warner Bros. Кевин Цудзихара добавил, что Джоан Роулинг усердно работает над сценарием третьей части, и что у нее невероятное видение того, что должно произойти в франшизе дальше. Также он рассказал о второй части фильма «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда» и поделился своими размышлениями относительно сиквела.

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«Второй фильм показал себя не так хорошо, как первый, но я думаю, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы третий фильм стал еще лучше, чем первый», — сказал Цудзихара.

Ожидается, что третья часть «Фантастических тварей» выйдет в прокат 20 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что отложены съемки третьей части «Фантастических тварей».