Украина потеряла третьего участника «Евровидения»

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Группа Kazka отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019»

Об этом группа, занявшая третье место на национальном отборе и согласившаяся на участие после отзыва победительницы Maruv и отказа от участия занявшего второе место коллектива Freedom Jazz, сообщила в своем инстаграме. По словам музыкантов, они хотели бы представлять Украину на конкурсе. «Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей музыкой, а не сеять раздор», — пишут участники коллектива, подчеркивая, что продолжат нести украинскую культуру миру. «Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут», — пообещали Kazka.

Ранее член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова отреагировала на скандал вокруг выбора кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».