Испанские правоохранители начали расследовать обстоятельства смерти Малашенко

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В посольстве России в Мадриде заявили, что правоохранительные органы Испании начали расследовать обстоятельства смети российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

В посольстве уточнили, что отделение испанской Гражданской гвардии в городе Альхесирас подтвердило факт смерти Малашенко.

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«В настоящее время правоохранительные органы Испании ведут расследование обстоятельств произошедшего», — добавили в российской дипмиссии.

Ранее журналистка и светский обозреватель Божена Рынска, которая была женой Малашенко, заявила, что он не собирался умирать.