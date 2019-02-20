Названы лучшие саундтреки к фильмам

Журнал Pitchfork составил рейтинг лучших саундтреков к фильмам в истории.

На первое место списка попала музыка к фильму «Суперфлай». Саундтрек к картине был записан соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.

Вторую строчку рейтинга занял саундтрек картины «Пурпурный дождь». Музыку для фильма была написана поп-певцом Принцем.

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Замыкает топ три фильм «На игле». В саундтрек данного фильма вошли композиции Игги Попа, Лу Рида и Blur.

В десятку рейтинга также вошли саундтреки фильмов «Трудности перевода», «На помощь!» и «Криминальное чтиво».