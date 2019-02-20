Названы лучшие саундтреки к фильмам
Журнал Pitchfork составил рейтинг лучших саундтреков к фильмам в истории.
На первое место списка попала музыка к фильму «Суперфлай». Саундтрек к картине был записан соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.
Вторую строчку рейтинга занял саундтрек картины «Пурпурный дождь». Музыку для фильма была написана поп-певцом Принцем.
Реклама
Замыкает топ три фильм «На игле». В саундтрек данного фильма вошли композиции Игги Попа, Лу Рида и Blur.
В десятку рейтинга также вошли саундтреки фильмов «Трудности перевода», «На помощь!» и «Криминальное чтиво».