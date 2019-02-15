Первый канал отстранил Друзя и Бера

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Первый канал принял решение отстранить Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель Первого канала

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?» Репутационный вред нанесен также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю», — сообщили на телеканале.

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Отмечается, что руководство Первого канала поддержало решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.