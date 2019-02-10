После смерти супруга Марина Хлебникова вернулась на сцену
Российская певица Марина Хлебникова рассказала, что вернулась на сцену после смерти мужа. Об этом сообщает Starhit.
Осенью прошлого года Марина Хлебникова нашла мужа мертвым в Москве, после чего оказалась в больнице.
По словам исполнительницы, она перестала работать в кадре, так у нее не было сил. Кроме того, ей не нравился ее внешний вид.
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«Люди встречают меня как легенду… А сейчас я устала, вот в этом декабре было много концертов», — сказала Хлебникова.
Она добавила, что у нее много творческих планов по поводу выступлений и написания стихов.
Ранее стало известно содержание предсмертной записки мужа Хлебниковой.