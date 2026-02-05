Поджигательницу пункта сбора помощи в Петербурге отправили в СИЗО

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под страду 24-летнюю обвиняемую в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи, девушка забросала помещение «коктейлями Молотова». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По факту поджога пункта сбора гумпомощи возбуждено уголовное дело о теракте, обвиняемая будет находиться в СИЗО до 3 апреля.

Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. Предварительно, девушка устроила поджог в подвальном помещении, где находится пункт сбора гуманитарной помощи. При этом поджигательница угрожала устроить взрыв. В момент происшествия в помещении находился один человек, он не пострадал. Пока на место ехали экстренные службы, злоумышленница угрожала утроить взрыв, вместо бомбы в подозрительной коробке у поджигательницы оказался живой голубь.

Ранее россиянин поджег жилой дом и не смог объяснить, зачем.