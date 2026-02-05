Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Поджигательницу пункта сбора помощи в Петербурге отправили в СИЗО

В Петербурге суд арестовал поджигательницу пункта сбора помощи
Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под страду 24-летнюю обвиняемую в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи, девушка забросала помещение «коктейлями Молотова». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По факту поджога пункта сбора гумпомощи возбуждено уголовное дело о теракте, обвиняемая будет находиться в СИЗО до 3 апреля.

Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. Предварительно, девушка устроила поджог в подвальном помещении, где находится пункт сбора гуманитарной помощи. При этом поджигательница угрожала устроить взрыв. В момент происшествия в помещении находился один человек, он не пострадал. Пока на место ехали экстренные службы, злоумышленница угрожала утроить взрыв, вместо бомбы в подозрительной коробке у поджигательницы оказался живой голубь.

Ранее россиянин поджег жилой дом и не смог объяснить, зачем.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!