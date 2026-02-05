Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Путин высказался о феномене глубинной России

Путин назвал феноменом способность глубинной России вставать на защиту Москвы
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Наша страна на протяжении столетий переживала большое количество драматических событий, однако абсолютным феноменом является то, что на защиту Москвы не раз вставала именно «глубинная Россия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, захватчики, которые в разные времена вторгались в Россию, всегда были объединены желанием наживы и потребностью «оттяпать что-то», «разрушить и захватить». В свою очередь российский народ, как указал президент, проявлял другие качества, стремился сохранить общую землю, традиции и культуру.

«И вот такое единство является самым мощным и самым сильным», — сказал Путин на церемонии открытия Года единства народов России.

Во время этого же выступления Путин рассказал, что участники специальной военной операции (СВО) обращаются друг к другу «брат». По словам российского лидера, подобное отношение бойцов армии РФ друг к другу подчеркивают непобедимое единство страны, а также лежит в основе побед и достижений России в самых разных областях.

5 февраля Владимир Путин на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» дал старт Году единства народов России.

Ранее Путин заявил, что спецслужбы Запада ставят своей задачей раскачать Россию изнутри.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!