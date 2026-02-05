Путин высказался о феномене глубинной России

Наша страна на протяжении столетий переживала большое количество драматических событий, однако абсолютным феноменом является то, что на защиту Москвы не раз вставала именно «глубинная Россия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, захватчики, которые в разные времена вторгались в Россию, всегда были объединены желанием наживы и потребностью «оттяпать что-то», «разрушить и захватить». В свою очередь российский народ, как указал президент, проявлял другие качества, стремился сохранить общую землю, традиции и культуру.

«И вот такое единство является самым мощным и самым сильным», — сказал Путин на церемонии открытия Года единства народов России.

Во время этого же выступления Путин рассказал, что участники специальной военной операции (СВО) обращаются друг к другу «брат». По словам российского лидера, подобное отношение бойцов армии РФ друг к другу подчеркивают непобедимое единство страны, а также лежит в основе побед и достижений России в самых разных областях.

5 февраля Владимир Путин на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» дал старт Году единства народов России.

Ранее Путин заявил, что спецслужбы Запада ставят своей задачей раскачать Россию изнутри.