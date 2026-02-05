Психолог раскрыла, как работа в опенспейсе влияет на психику

Работа в офисе открытого типа может привести к повышенной утомляемости, снижению фокуса внимания и хроническому стрессу. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«С одной стороны, опенспейсы способны улучшать коммуникацию и командный дух. С другой, они часто приводят к сенсорной перегрузке. И для сотрудников, чья нервная система остро реагирует на внешние стимулы — интровертов, людей с тревожностью или просто тех, кому для работы нужна глубокая концентрация, — опенспейс может стать источником хронического стресса. Постоянный фоновый шум, движение и отсутствие личных границ повышают утомляемость и снижают фокус внимания. Невозможность уединиться мешает погрузиться в сложные задачи, что снижает качество и скорость их выполнения. Еще один негативный фактор — потеря психологического комфорта. Ощущение, что ты всегда «на виду», увеличивает уровень стресса и уж точно не вызывает желания делиться идеями», — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что в случае дискомфорта можно попробовать организовать себе уютное пространство и делать перерывы, уходя в тихое место.

«Что делать — позаботиться о себе и договариваться. Наушники с шумоподавлением, организация пространства («застолбите» стол, расставьте канцтовары, кружку, растения). Говорите с руководителем, используйте «зоны для звонков». На языке продуктивности: ваша цель — создать условия для более качественного результата. Обязательно делайте короткие перерывы, чтобы выйти в тихое место. Даже пятиминутная дыхательная гимнастика помогает снизить накопленный стресс. Меняйте фокус внимания. Если обстановку не изменить, попробуйте сместить акцент: можно быстро обсудить задачи с коллегами, но для сложной работы запланировать более спокойные временные окна», — добавила она.

Ранее психолог дал советы, которые помогут быстрее адаптироваться на новой работе.