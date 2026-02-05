Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

В Белгородской области врач погиб при атаке беспилотников

Гладков: в Белгородской области при ударе дрона погиб врач-рентгенолог ЦРБ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по автомобилю в селе Илек-Пеньковка, расположенном в Краснояружском округе Белгородской области. В результате атаки погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы Краснояружска, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своем Telegram-канале.

«В Краснояружском округе произошла трагедия: от удара ВСУ погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы», — говорится в посте политика.

В сообщении говорится, что дрон атаковал движущийся автомобиль поздно вечером, и от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Из-за высокой активности беспилотников вывезти тело погибшего удалось только 5 февраля.

Накануне Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Он уточнил, что в поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали от ударов дронов ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!