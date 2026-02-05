В Белгородской области врач погиб при атаке беспилотников

Гладков: в Белгородской области при ударе дрона погиб врач-рентгенолог ЦРБ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по автомобилю в селе Илек-Пеньковка, расположенном в Краснояружском округе Белгородской области. В результате атаки погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы Краснояружска, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своем Telegram-канале.

«В Краснояружском округе произошла трагедия: от удара ВСУ погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы», — говорится в посте политика.

В сообщении говорится, что дрон атаковал движущийся автомобиль поздно вечером, и от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Из-за высокой активности беспилотников вывезти тело погибшего удалось только 5 февраля.

Накануне Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Он уточнил, что в поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали от ударов дронов ВСУ.