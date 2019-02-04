«Никогда его не слушал, стебался»: Oxxxymiron рассказал об отношениях с Децлом

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Рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) написал в своем твиттере, что никогда не был почитателем музыки Кирилла Толмацкого (Децла) и никогда не встречался с ним.

При этом Oxxxymiron отметил, что Децл «подготовил почву» для «рэп-волн». Музыкант предположил, что он во многом сформировался на отрицании музыки Децла.

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Также он прикрепил фрагмент своей переписки с Децлом, где последний выражает надежду, что при личной встрече они смогут построить конструктивный диалог.

«В итоге так и не пересеклись», — заключил Oxxxymiron.

Ранее была названа предварительная причина смерти Децла.

Децл скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля. Смерть наступила сразу после частной вечеринки, где выступал артист.