Певица Жасмин захотела получить молдавское гражданство

Певица Жасмин рассказала о желании получить гражданство Молдавии, сохранив при этом и российский паспорт, передает РИА «Новости».

По словам исполнительницы, она решила получить молдавское гражданство, так как ее мой муж – гражданин Молдовы. Артистка подала заявку на получение гражданства Молдавии через инвестиции.

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«Россия была, есть и будет моей любимой родиной, я горжусь нашей страной, и от российского гражданства при получении молдавского ни в коем случае не отказываюсь», — добавила Жасмин.

При этом свое желание получить молдавское гражданство она назвала «вполне естественным и закономерным».

В 2016 году сообщалось, что у певицы Жасмин родился третий ребенок.