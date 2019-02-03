Виджей MTV рассказал о «честности» Децла

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Ведущий телеканала MTV Александр Анатольевич заявил, что Кирилл Толмацкий (Децл) постоянно работал над собой на протяжении своей карьеры. Комментарий у виджея взял РЕН ТВ.

Анатольевич рассказал, что в начале своей карьеры Децл был «дерзким тинейджером», который «говорил на одном языке» со своими ровесниками. Потом, по его словам, «парень повзрослел» и «что-то искал».

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«Он делал все, чтобы его выступление было с характером, энергией. В общем, он делал это честно», — заключил Анатольевич.

Ранее рэпер L'One отреагировал на смерть Децла.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.