Жена Децла отреагировала на его смерть

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Супруга известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, который выступал под творческим псевдонимом Децл, прокомментировала известие о его смерти. Об этом она написала в инстаграме.

«Бог забрал любимого. RIP», — написала Юлия Толмацкая.

Ранее сообщалось, что мать Децла прокомментировала его смерть.

Культовый рэпер ушел из жизни в возрасте 35 лет. Согласно имеющейся информации, ему стало плохо в гримерке после концерта в Ижевске. Уточняется, что это была закрытая вечеринка. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.