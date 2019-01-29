Лидер «Океана Эльзы» рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины поддерживает

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Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук ответил на вопрос о поддержке кандидатов на пост украинского президента. Об этом он сказал в интервью ZIK.

По словам музыканта, он не собирается поддерживать ни одного из кандидатов.

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«…для меня сейчас является главным не фамилия, а идеи и их имплементация», — сказал Вакарчук.

Ранее Вакарчук определился с участием в выборах президента Украины.