Лидер «Океана Эльзы» рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины поддерживает
Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук ответил на вопрос о поддержке кандидатов на пост украинского президента. Об этом он сказал в интервью ZIK.
По словам музыканта, он не собирается поддерживать ни одного из кандидатов.
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«…для меня сейчас является главным не фамилия, а идеи и их имплементация», — сказал Вакарчук.
Ранее Вакарчук определился с участием в выборах президента Украины.