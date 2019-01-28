Похитители картины Куинджи демонстративно не скрывали лиц

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Источник в правоохранительных органах рассказал о поведении похитителей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС.

Источник рассказал, что на записях с камер видеонаблюдения видно, как похитители спокойно передвигаются по залам музея.

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«Когда снимали картину, их действия также были спокойными, лиц не скрывали», — сказал источник.

Он добавил, что тот, кто вынес картину из здания, прошел мимо пункта охраны и не привлек к себе внимания.

Ранее правоохранители составили фоторобот похитителя картины Куинджи.