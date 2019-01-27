Очевидцы рассказали о краже картины Куинджи

Посетители выставки в Третьяковской галерее рассказали о похищении полотна «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, передает «Пятый канал».

По их словам, пропажу произведения обнаружили около шести часов вечера. Место, где висела картина огородили, а на выходе посетителей досматривали.

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По предварительной информации, неизвестный мужчина при свидетелях снял картину со стены, вытащил из рамы и скрылся. Очевидцы приняли его за работника музея и не пытались помешать.

Ранее в Минкультуры назвали стоимость похищенной картины Куинджи.