Богомолов о драке с Виторганом из-за Собчак: врач собрал мой нос по частям
Режиссер Константин Богомолов после драки с актером Максимом Виторганом в одной из столичных кофеен рассказал о своем состоянии в инстаграме.
Инцидент произошел вечером 21 января, когда Богомолов, которому слухи приписывали роман с супругой Виторгана Ксенией Собчак, оказался с актером в одном кафе. По утверждению сотрудников заведения, между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой Виторган нанес Богомолову удары кулаком по лицу и голове.
В записи в инстаграме режиссер выражает благодарность врачу Ирине Апексимовой за «собранный» после перелома в двух местах нос и «более менее приличное состояние» костей черепа.
Богомолов добавил, что теперь у него внутричерепное давление нормализовано, и он может вернуться к работе над спектаклем.
Ранее в сети появилась видеозапись драки.