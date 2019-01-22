Богомолов о драке с Виторганом из-за Собчак: врач собрал мой нос по частям

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Режиссер Константин Богомолов после драки с актером Максимом Виторганом в одной из столичных кофеен рассказал о своем состоянии в инстаграме.

Инцидент произошел вечером 21 января, когда Богомолов, которому слухи приписывали роман с супругой Виторгана Ксенией Собчак, оказался с актером в одном кафе. По утверждению сотрудников заведения, между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой Виторган нанес Богомолову удары кулаком по лицу и голове.

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В записи в инстаграме режиссер выражает благодарность врачу Ирине Апексимовой за «собранный» после перелома в двух местах нос и «более менее приличное состояние» костей черепа.

Богомолов добавил, что теперь у него внутричерепное давление нормализовано, и он может вернуться к работе над спектаклем.

Ранее в сети появилась видеозапись драки.