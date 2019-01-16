Представители Лазарева прокомментировали его возможное участие в «Евровидении»

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Представители певца Сергея Лазарева предпочитают не комментировать сообщения СМИ, которые ранее назвали артиста претендентом на участие от России в «Евровидении» в 2019 году, передает РИА «Новости».

«Официального заявления в СМИ не было», — сказали в пресс-службе Лазарева.

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Отмечается, что официальное объявление артиста, который отправится на вокальный конкурс, состоится только в конце января. Однако многие российские СМИ пишут, что им, вероятнее всего, станет Сергей Лазарев, который ранее уже представлял страну на «Евровидении» в 2016 году.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее СМИ назвали российского участника «Евровидения».