Представители Лазарева прокомментировали его возможное участие в «Евровидении»
Представители певца Сергея Лазарева предпочитают не комментировать сообщения СМИ, которые ранее назвали артиста претендентом на участие от России в «Евровидении» в 2019 году, передает РИА «Новости».
«Официального заявления в СМИ не было», — сказали в пресс-службе Лазарева.
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Отмечается, что официальное объявление артиста, который отправится на вокальный конкурс, состоится только в конце января. Однако многие российские СМИ пишут, что им, вероятнее всего, станет Сергей Лазарев, который ранее уже представлял страну на «Евровидении» в 2016 году.
Конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.