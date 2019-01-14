Картина с изображением Рональда Макдональда в виде Иисуса вызвала протесты в Израиле

В израильском городе Хайфа вспыхнули столкновения между сотнями арабских христиан и полицией, сообщает The Independent.

Согласно имеющейся информации, поводом стало произведение искусства, демонстрирующее распятого Рональда Макдональда.

Известно, что в ходе попытки насильственного проникновения протестующих в музей пострадали трое полицейских.

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Министр культуры Мири Регев обратилась к директору музея с просьбой убрать произведение искусства. Она отметила, что по этому поводу получила «много жалоб из-за серьезных оскорблений». После протеста директор музея согласился поставить знак с предупреждением о потенциально оскорбительном содержании у входа на выставку.

Ранее сообщалось, что Ума Турман присоединилась к протестам в Париже.