Известный певец плюнул в рот ребенку и пнул его

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Известный казахский певец Торегали Тореали во время концерта в Астане плюнул в лицо мальчику, который зашел на сцену, чтобы вручить ему цветы. Об этом сообщает портал 365Info.kz.

После этого, когда ребенок стал уходить, исполнитель его пнул.

«У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать», — признался Тореали.

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Данный ритуал называется «аузына тукирту» (поплевать в рот). Древние казахи считали, что если на ребенка попадет слюна одаренного человека, то ему перейдет частичка его способностей.

Как отмечается, зрители в зале встретили этот поступок бурными овациями. Пользователи соцсетей поведением артиста возмутились.

Ранее сообщалось, что концерт украинского певца Захара Мая в Санкт-Петербурге отменили из-за скандала.