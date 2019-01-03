Юрий Лоза обрушился с критикой на «Голубой огонек»

Музыкант Юрий Лоза, говоря о «провале» «огоньков» в 2019 году, заявил, что из «дерьма пулю не слепишь». Свое мнение он выразил в интервью порталу News.ru.

Во время беседы Лоза согласился с мнением журналиста, что «огоньки» в 2019 году «провалились». Музыкант посчитал, что «провал» передач такого рода является следствием того, что долгое время на российском телевидении шло «искоренение профессионалов». Он подчеркнул, что с момента смерти первого генерального директора ОРТ Влада Листьева на российском ТВ «нет ни одной своей свежей программы».

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Лоза также выразил мнение, что создатели «огоньков» пытались сделать «что-то» «из ничего» и купили для своих шоу «отработанный материал» на Западе.

«Но за 60 лет уже все должно надоесть — и КВН, и знатоки, и «голубые огоньки»… Но передачи не живут так долго! Это все давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, — нечего смотреть в новогоднюю ночь», — заключил Лоза.

Когда у Лозы спросили, как бы он организовал «Голубой огонек», музыкант ответил, что провел бы опрос жителей России, чтобы узнать, что они «реально» хотят видеть. Он заверил, что в этом случае на новогодней передаче не выступали бы рэперы.

Ранее Лоза раскритиковал отказавшихся ехать на «Нашествие» музыкантов.