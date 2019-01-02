Украинский канал объяснил, почему перенес обращение Порошенко ради Зеленского

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Генеральный директор украинского телеканала «1+1» Александр Ткаченко объяснил, почему в сетке вещания обращение президента Украины Петра Порошенко перенесли из-за предвыборного заявления шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

В эфире вместо обращения Порошенко было показано выступление комика, недавно заявившего о намерении участвовать в выборах главы государства. По словам директора телеканала, «1+1» является коммерческой компанией, а обращение президента давно стало «советской традицией».

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«Сказать, что вы этого не ждали? Ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым Годом прямо? Возможно. Тут важно – другое. Давно уж назрело время – другим – новым. И мы проснемся в Новом Году – с новыми возможностями и перспективами», — написал Ткаченко.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам.