Трамп в 1998 году дал интервью инопланетянам в детском телешоу

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Нынешний президент США Дональд Трамп в 1998 году снялся в детской телепередаче The Den, по сюжету которой он дает интервью двум инопланетянам Зигу и Загу, пишет The Independent.

В ходе интервью Трамп дает персонажам советы по покупке недвижимости, а также предупреждает их о «злобных дельцах».

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«Они злы, они ужасны, они не спят по ночам, они ворочаются и потеют, размышляя, как воспользоваться вами», — предупреждает Трамп.

По окончании интервью персонажи благодарят Трампа за совет, но тот требует у Зига и Зага 20% акций в новом отеле, который они открыли по сюжету передачи. В итоге инопланетяне рассчитались с Трампом за совет 50 центами.

Ранее сообщалось, что супругу американского лидера Меланью Трамп назвали эльфом за приезд «без штанов» из Ирака.