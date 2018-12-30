Актер из «Монти Пайтона» стал рыцарем

Актер Майкл Пейлин стал кавалером британского рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным издания, Пейли представили к рыцарству за службу в области «путешествий, культуры и географии».

Как отмечается, актер возглавлял Королевское географическое общество Британии с 2009-го по 2012-й годы.

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При этом Пейли стал первым участником комедийной труппы «Летающий цирк Монти Пайтона», который удостоился звания рыцаря.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз посвятил члена Bee Gees в рыцари.