Дмитрий Киселев отреагировал на слова Екатерины Андреевой об агрессии на телевидении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/719/10668719/upload-RIAN_03096663.HR-pic905-895x505-48481.jpg">

Российский телеведущий Дмитрий Киселев дал комментарий после слов коллеги Екатерины Андреевой об агрессии на телевидении. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По мнению Киселева, возможная агрессивность на российском телевидении является «отраженным светом» от уровня агрессии по отношению к российской стороне в мире.

Реклама

«Что касается агрессии внутри российского общества, то я этого совершенно не вижу. Мне кажется, что мы стали ближе друг к другу. В этом году мы стали теплее относиться друг к другу», — сказал Киселева.

Он добавил, что в России в обществе и на телевидении «все хорошо».

Ранее Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор.