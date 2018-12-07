В Ивано-Франковской области Украины запретили российские фильмы и музыку

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Ивано-Франсковский областной совет решил запретить использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, за данное решение проголосовали 68 парламентариев, еще трое воздержались.

Сообщается, что целью запрета названо избежание эскалации напряженности в обществе и недопущение разжигания межнациональной розни, а также защита украинского информационного пространства от «гибридных воздействий» России и «преодоления последствий длительной языковой русификации».

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Подчеркивается, что под определение «русскоязычный культурный продукт» попадают песни, фильмы, музыка российского производства, однако решение носит «рекомендательный характер».

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области запретили фильмы на русском языке.