Названы лучшие песни года

Музыкальные эксперты британского издания The Guardian назвали лучшие песни уходящего 2018 года.

Первое место, по мнению критиков, должна занять песня This is America Дональда Гловера (сценическое имя Childish Gambino). На втором месте расположилась Жанель Монэ с песней Make Me Feel, третью строчку заняла Ариана Гранде с композицией No Tears Left to Cry, четвертую — Робин с песней Honey.

Ариана Гранде также попала в первую десятку с новым синглом Thank U, а Робин — с лиричеким треком Missing U.

