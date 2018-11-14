Моника Левински попыталась еще раз извиниться перед Хиллари Клинтон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/409/11862409/upload-AP_00032201750-pic905-895x505-77783.jpg">

Моника Левински, участница скандала, произошедшего из-за ее сексуальной связи с экс-президентом США Биллом Клинтоном, заявила, что могла бы снова извиниться перед Хиллари Клинтон. Об этом она заявила изданию Vanity Fair.

Левински напомнила, что ее первым публичным заявлением после скандала были извинения перед Челси и Хиллари Клинтон.

Реклама

«Если бы я сегодня лично встретила Хиллари Клинтон, я собрала бы все необходимые силы, чтобы еще раз искренне сказать ей, что мне жаль», — заявила Левински.

Ранее Моника Левински рассказала в документальном фильме, что она чувствовала во время отношений с экс-президентом США.