Вдова Игоря Талькова посетила СК

Вдова певца Игоря Талькова Татьяна прибыла в Следственный комитет и ознакомилась с экспертизами по делу об убийстве мужа, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал ее пресс-секретарь Ирина Красильникова.

«От имени Татьяны заявлено ходатайство. Раньше это было невозможно, потому что не было закона о том, что человека можно осудить заочно, нужно было его присутствие в стране, а единственный подозреваемый по делу Шляфман скрывается в другой стране», — рассказала Красильникова.

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Следственный комитет 13 ноября 2018 года сообщил о возобновлении уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный».