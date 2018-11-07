Умер Геннадий Четвериков

Актер и каскадер Геннадий Четвериков умер в возрасте 83 лет. Об этом говорится в фейсбуке киностудии «Беларусьфильм».

Причина смерти артиста не уточняется.

«Это целая эпоха нашего кино», — говорится в сообщении киностудии.

Белорусский режиссер и сценарист Зоя Климюк сообщила, что церемония прощания с Четвериковым состоится 7 ноября в 12.00 (время совпадает с московским) в большом крематории минского Северного кладбища.

Геннадий Четвериков родился в Оренбурге в 1935 году, окончил Уфимское военно-музыкальное училище. Карьеру актера Четвериков начал в 1956 году на киностудии «Молдовафильм». Актер известен публике по таким фильмам, как «Пираты ХХ века», »Ярослав Мудрый», «Емельян Пугачев», «Трудно быть Богом», «Узник замка Иф» и другим.