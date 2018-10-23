Избившему DJ Smash экс-депутату увеличили срок наказания

В Перми вынесен второй приговор Александру Телепневу, избившему музыканта DJ Smash, передают местные СМИ.

К двум годам, что ему придется провести в колонии-поселении, были добавлены еще два месяца — за нанесение ударов студенту Глебу Кулакову в январе 2018 года в клубе «Дом культуры». Факт нанесения ударов подтвердили свидетели.

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По словам очевидцев, Телепнев домогался до девушки Кулакова и подрался со студентом, якобы защитившим ее. Сама девушка, Диана Крючкова, на суде призналась, что Телепнев не трогал ее, однако Кулакова все-таки бил.

Наказание было назначено в виде восьми месяцев обязательных работ, однако было суммировано с приговором по первому делу. Общий срок составил два года и два месяца — это на два месяца больше, чем Телепнев получил ранее.

Также Телепневу придется возместить Кулакову потраченную на услуги адвоката сумму в размере 215 тыс. руб. и компенсировать моральный вред в размере 75 тыс. руб.

Ранее осужденного за избиение DJ Smash экс-депутата выгнали из «Единой России».