Анита Цой прооперирована

Анита Цой перенесла операцию по удалению желчного пузыря, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу певицы.

Операция прошла в одной из московских клиник.

О предстоящей операции в связи с обострением желчнокаменной болезни Анита Цой сообщила ранее у себя в соцсетях. В больницу с болями она попала в больницу в Краснодарском крае, в Москву Цой доставили по воздуху. Перенесены были запланированные концерты певицы в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани.

Еще недели назад певица перенесла операцию по удалению камня из желчного пузыря.