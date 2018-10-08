Миллионные счета Степаненко арестованы

Хамовнический суд Москвы в ходе развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко арестовал счета супруги юмориста, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Петросяна — Сергея Жорина.

«Призываем наших оппонентов сесть за стол переговоров, закончить бракоразводный процесс миром и перестать создавать напряжение как для самих себя, так и для миллионов зрителей», — передал представителям Степаненко Жорин.

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Арестованы рублевые и валютные счета в различных российских банках. По словам Жорина, речь идет о десятках миллионов рублей.

Петросян и Степаненко разводятся с 6 августа. Новое заседание суда о разводе состоится 11 октября.

Ранее Ольга Бузова попросила помощи у адвоката Евгения Петросяна.