Фейс внезапно отменил тур по России

Российский рэпер Фейс (настоящее имя Иван Дремин) внезапно отменил гастроли по стране, запланированных на 2018 год. Об этом сообщается в паблике рэпера во «ВКонтакте».

«Тур, запланированный на осень 2018 года, отменяется. Приношу извинения всем, кто построил планы, связанные с моими концертами», — говорится в сообщении.

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В обращении отмечается, что «пути неисповедимы» (это название его последнего альбома».

При этом Фейс пообещал, что у фанатов будет возможность посетить его выступления.

Ранее Фейс рассказал о планах эмигрировать из России.