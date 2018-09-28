В соцсетях подняли на смех пение Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко исполнил песню группы The Beatles «Let it be» и опубликовал видеоролик репетиции, передает РИА «Новости».

«Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевского горсовета, была моя вторая репетиция», — написал Кличко.

Пользователи социальных сетей с сарказмом отнеслись к видеозаписи пения мэра.

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«Музыкант», включи горячую воду!» — написал Максим Ломанов.

Некоторые пользователи возмутились тем, что пока мэр пел, они стояли в городской пробке.

«Лишь бы стихи не писал», — написала @OFLTereshchenko.

Некоторые пользователи также в шутку предположили, что Кличко «в президенты метит».

Ранее сообщалось, что бывший украинский боксер-профессионал Владимир Кличко выставил свою картину на благотворительный аукцион.