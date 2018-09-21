Шнуров улетел в космос в новом клипе «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в новом клипе на песню «Цой» снялся в образе капитана космического корабля. Клип режиссера Ильи Найшуллера, который снял несколько последних музыкальных видео группы, опубликован на канале «Ленинграда» в ютьюбе.

В клипе Шнуров управляет космическим кораблем, который взрывается после столкновения с автомобилем Tesla Roadster, который ранее в этом году был запущен в космос компанией Илона Маска Sapce X.

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На момент написания новости примерно две трети пользователей, которые оценили видео (около 23 тыс.), поставили ему дизлайк. К этому времени ролик набрал немногим более 300 тыс. просмотров.

Ранее Шнуров защитил от нападок клип «Ибица», в котором подрались певцы Филипп Киркоров и Николай Басков.