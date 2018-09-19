Политолог сравнил запрет на русские песни с запретом смотреть на луну

Бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в интервью НСН прокомментировал постановление Львовского областного совета о запрете на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

По мнению политолога, невозможно запретить «объективные процессы», поскольку общество в таких случаях возвращается в «неандертальское обезьянье состояние».

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«Почему бы не запретить ночью людям смотреть на луну и звезды? Пусть все жители Львовской области смотрят только себе под ноги как свиньи», — сказал Соскин.

Экс-советник президента также подчеркнул, что подобные решения не входят в обязанности местных депутатов, которым, по его утверждению, следует заниматься хозяйственными делами.

Также Соскин выразил мнение, что подобные запреты вводятся для того, чтобы отвлечь население страны «от дел насущных», поскольку, по словам политолога, страна находится на грани экономического краха.

Ранее сообщалось, что в Львовской области запретили «русскоязычный культурный продукт».