СМИ: вдова Кобзона устроила секретную церемонию прощания с артистом

Вдова Иосифа Кобзона Нелли организовала вторую церемонию прощания с народным артистом СССР, сообщает издание «Телепрограмма».

На секретной церемонии, проходившей под охраной, присутствовали близкие родственники и друзья Иосифа Кобзона. Это мероприятие прошло за день до официальной панихиды — 1 сентября. Нелли Кобзон встречала гостей в окружении семьи: сына Андрея, внуков.

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2 сентября попрощаться с певцом в Концертный зал имени Чайковского пришло более шести тысяч человек, среди которых были известные артисты и политики.

Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет 30 августа. Смерть наступила после долгих лет борьбы с онкологическим заболеванием.