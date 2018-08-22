Умер Стефан Карл Стефанссон

Исландский актер Стефан Карл Стефанссон скончался в 43 года от рака, сообщает TMZ.

Стефанссон известен по роли Робби Злобного в сериале Лентяево (Lazy Town).

Причиной смерти актера стал рак желчных протоков, с которым он боролся в последние годы жизни. Отмечается, что Стефанссон скончался в окружении родных, друзей и близких.

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Диагноз Стефанссону поставили в октябре 2016 года, а в августе прошлого года он объявил, что вылечился. Однако через некоторое время болезнь вернулась.

Стефан Карл Стефанссон родился 10 июля 1975 года в Хабнарфьордюре. После учебы в Академии искусств Исландии работал в Национальном театре. Играл на нескольких музыкальных инструментах – ударных, фортепиано и аккордеоне, выступал в жанре стендап.