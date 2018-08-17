В МВД внесли ясность в ситуацию с проверкой Вайкуле
Заместитель председателя общественного совета МВД по Москве Валерий Грибакин прокомментировал заявление руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном МВД Александра Хаминского о проверке в отношении певицы Лаймы Вайкуле, передает ТАСС.
«По всей видимости, Александр Хаминский в своих комментариях высказывал мнение как частное лицо, имеющее юридическую практику. Данная тема никак не рассматривалась на заседаниях и рабочих группах Общественного совета», — сказал Грибакин.
По его словам, Общественный совет не принимал никаких решений по поводу обращений с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России зарубежных звезд эстрады, в том числе Лаймы Вайкуле.
Ранее сообщалось, что МВД проверит концертную деятельность Лаймы Вайкуле.