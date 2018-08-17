В МВД внесли ясность в ситуацию с проверкой Вайкуле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/11899999/upload-RIAN_3193195.HR-pic905-895x505-6981.jpg">

Заместитель председателя общественного совета МВД по Москве Валерий Грибакин прокомментировал заявление руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном МВД Александра Хаминского о проверке в отношении певицы Лаймы Вайкуле, передает ТАСС.

«По всей видимости, Александр Хаминский в своих комментариях высказывал мнение как частное лицо, имеющее юридическую практику. Данная тема никак не рассматривалась на заседаниях и рабочих группах Общественного совета», — сказал Грибакин.

Реклама

По его словам, Общественный совет не принимал никаких решений по поводу обращений с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России зарубежных звезд эстрады, в том числе Лаймы Вайкуле.

Ранее сообщалось, что МВД проверит концертную деятельность Лаймы Вайкуле.