Андрей Разин рассказал о состоянии Нины Кирсо после инсульта

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии перенесшей в июне инсульт солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо, сообщает портал «Дни.ру».

По словам Разина, за судьбу Кирсо, с которой он дружил на протяжении долгих лет, остается только молиться — она до сих пор не вышла из комы после инсульта.

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Пока врачи не дают никаких прогнозов по поводу перспектив выздоровления или восстановления артистки.

Солистку «Фристайла» Нину Кирсо госпитализировали 2 июня. После инсульта она в течение некоторого времени находилась дома одна без помощи, а после операции так и не вышла из комы.