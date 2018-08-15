Названо место прощания с Эдуардом Успенским

Стали известны время и место прощания с детским писателем Эдуардом Успенским.

Проститься с Успенским можно будет в Центральном доме литераторов. Как сообщается на сайте ЦДЛ, прощание начнется 18 августа в 11:00 в Большом зале.

Похороны состоятся позже на Троекуровском кладбище.

Ранее стали известны обстоятельства смерти Эдуарда Успенского. Писатель скончался вечером 14 августа у себя дома на улице Весенней в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Как позже рассказали близкие автора книг о Чебурашке и коте Матроскине, причиной смерти стало онкологическое заболевание.