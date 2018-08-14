Соловьев выступил с неожиданным заявлением по поводу скандала с Вайкуле

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в беседе с ФАН высказался в защиту певицы Лаймы Вайкуле.

Ранее советская и латвийская певица в одном из интервью сказала, что не будет выступать в российском Крыму ни за какие гонорары, потому что европейцам это якобы «запрещено». Позже она добавила, что с удовольствием посетит Крым, когда будут сняты международные санкции.

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По словам Соловьева, Лайма Вайкуле заслуживает уважения. «Лайма замечательная певица, которая на протяжении долгого периода времени радует миллионы людей, проживающих на территории бывшего Советского Союза», — напомнил он. «Мы совершенно напрасно ждем от певцов и певиц того, чтобы они были образцом политкорректности либо придерживались определенных политических воззрений. Есть такая замечательная фраза: нравится картина — не знакомься с художником», — посоветовал журналист.

По словам Владимира Соловьева, Лайма Вайкуле действует исходя из обстоятельств, в которых находится. Так, она не является гражданкой России. «Конечно, она находится под определенным как эмоциональным, так и политическим прессом той страны, в которой живет, и тех людей, которые ее окружают. Мне кажется, стоит поберечь память о нашем общем прошлом и не ставить людей в такую сложную ситуацию», — порекомендовал он, добавив, что громкие политические заявления могут лишить Вайкуле возможности петь для ее поклонников в странах бывшего СССР.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал реакцию певицы Лаймы Вайкуле на критику в ее адрес.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.