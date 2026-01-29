Размер шрифта
В США опасаются падения турпотока из-за контроля соцсетей

CNN: проверка соцсетей может отпугнуть треть туристов от поездок в США
Введение обязательной проверки социальных сетей для въезжающих в США может снизить интерес к поездкам в страну у каждого третьего путешественника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Согласно данным исследования, в котором приняли участие около 5 тыс. человек, регулярно совершающих поездки, порядка трети респондентов заявили, что проверка их аккаунтов в соцсетях в «значительной степени» или «в определенной мере» уменьшит вероятность визита в Соединенные Штаты.

Ранее телеканал NBC сообщал, что власти США рассматривают возможность запрашивать у иностранных туристов данные их социальных сетей за последние пять лет при оформлении разрешения на въезд в страну.

В WTTC считают, что подобные меры могут привести к сокращению въездного турпотока в США на 4,7 млн поездок. По оценке организации, потенциальные потери для американской экономики могут составить $15,7 млрд. Глава WTTC Глория Гевара отметила, что в результате этих изменений рынок труда США рискует лишиться более 150 тыс. рабочих мест.

Ранее в Австралии заблокировали около 4,7 млн аккаунтов детей младше 16 лет в соцсетях.
 
