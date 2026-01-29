Размер шрифта
Бывшего полицейского приговорили к длительному сроку за госизмену

ФСБ: экс-лейтенант полиции на Урале получил 18 лет за диверсию на транспорте
ФСБ РФ

Суд в Челябинске приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего старшего лейтенанта полиции запаса за сотрудничество со спецслужбами Украины и совершение диверсии на объекте транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По информации ведомства, в сентябре 2024 года фигурант начал сотрудничать с сотрудником спецслужб Украины, под руководством которого прошел обучение конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств. По заданию куратора осенью 2024 года злоумышленник совершил диверсию на железной дороге в регионе.

Суд признал бывшего полицейского виновным по двум статьям УК «Государственная измена» и «Диверсия» и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы. Уточняется, что первые четыре года осужденный будет отбывать в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 694 тыс. рублей и лишили звания «старший лейтенант полиции в отставке».

До этого в Севастополе суд арестовал на два месяца двух граждан России, совершавших в Крыму диверсии по указанию спецслужб Украины. Мужчины собирали и пересылали украинской стороне данные о местонахождении на полуострове объектов Минобороны России, критически важной инфраструктуры, а также перемещениях колонн военной техники Вооруженных сил РФ.

Ранее в Свердловской области пресекли подготовку теракта на железной дороге.
 
