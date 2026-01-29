У женщины, которую расчленили и сожгли в Дагестане, осталось трое малолетних детей

SHOT: у женщины, которую расчленили и сожгли в Дагестане, осталось трое детей

У 36-летней женщины, которую нашли мертвой в Дагестане после недели поисков, осталось трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

У Мальвины Магомедовой осталось трое малолетних детей — она воспитывала их одна после развода. Также отмечается, что подозреваемый в жестоком убийстве женщины был с ней знаком, однако в каких отношениях они находились, неизвестно.

Магомедова пропала 23 января — она вышла из дома в селении Джалган Дербентского района и не вернулась. 29 января стало известно, что ее расчлененные и обгоревшие останки обнаружили на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. По подозрению в убийстве женщины полицейские разыскивают 28-летнего Ражидина Яралиева из города Дербента.

