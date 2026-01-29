Следователи устанавливают причину смерти еще шести человек в Прокопьевском интернате

Следователи устанавливают причины смерти еще шести человек в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Прокопьевске. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что состояние трех постояльцев интерната в Прокопьевске перед смертью ухудшилось из-за заболевания.

«К настоящему времени зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще 6 человек из числа постояльцев интерната», — говорится в сообщении.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

На данный момент следователями допрошен персонал, изъяты документы и назначен комплекс судебных экспертиз.

В январе в Прокопьевском доме-интернате умерли девять пациентов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семеро скончались из-за болезней системы кровообращения, осложнённых тромбозами и нарушениями ритма. Еще двое умерли в больнице после госпитализации.

Ранее стало известно, что сотрудники дома-интерната в Кузбассе жаловались на нехватку персонала.